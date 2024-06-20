الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: فرق عمل قنصلية لحصر أعداد الحجاج المتوفيين والمصابين

النائبة إيلاريا حارص
النائبة إيلاريا حارص

أكدت النائبة إيلاريا حارص عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التحرك الحكومي العاجل بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة خلال أدائهم مناسك الحج، بطرق غير نظامية، يعكس اهتمام الرئيس بكل ما يحدث داخل الشارع المصري، فهو كما عهدناه أبًا لكل المصريين، ودائم الحضور في مآسيهم قبل أفراحهم بقرارته الحاسمة وتوجيهاته المستمرة للحكومة.

وثمنت “حارص” في بيان لها اليوم الخميس، قرار تشكيل خلية أزمة وفاة الحجاج المصريين برئاسة رئيس الوزراء ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية وفتح تحقيق مع الشركات التى تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، مطالبة الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع عقوبات مشددة على الشركات المتحايلة مع تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث وعدم تكرارها، مشيدة بتحرك فرق عمل قنصلية تتبع وزارة الخارجية تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية.

إيلاريا حارص: الرئيس حاضر في مآسي المصريين قبل أفراحهم بقرارته الحاسمة

وأشادت حارص في هذا الصدد، بمجهودات مؤسسات الدولة المصرية بـ تنظيم رحلات الحج النظامية لأكثر من 50 ألف حاج مصري، في البعثة المصرية الرسمية بإجمالي وفيات هو الأقل خلال السنوات السابقة بـ 28 حالة وفاة، مثمنة هذه المجهودات المضنية لتوفير أقصى درجات الراحة والأمن لحجاج البعثة المصرية الرسمية، إذ تحصلوا على أفضل طرق الرعايا وحصلوا على خدماتهم بكل يسر بشكل محكم، مع تقديم جميع الخدمات لهم بكل يسر وسهولة، مما وفر عليهم الوقت والجهد، مشددة على أن هذه الجهود تعكس نجاح رحلات الحج التزام الدولة المصرية بحماية مواطنيها، وهو ما عهدناه خلال السنوات الماضية.  

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن فرق عمل قنصلية تتبع وزارة الخارجية تقوم حاليا بالزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين المتواجدين بها سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية.

النائبة إيلاريا حارص لجنة العلاقات الخارجية مجلس النواب السيسي الرئيس

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