الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21- 6 -2024 فى بورصة الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء
أسعار الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الطيور عند التراجعات الطفيفة التي سجلتها منذ بداية الأسبوع الجاري، والتي وصلت إلى 3 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء والتي استقرت عند  ٨٥ جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كما استقرت أسعار البيض، وكذلك الكتاكيت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي  أسعار الفراخ البيضاء  اليوم الجمعة  21- 6 -2024  في بورصة الدواجن. 

 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام في بورصة الدواجن الرئيسية مع بداية عيد الأضحى وذبح الأضاحي والتي جعلت الإقبال على شراء الدواجن قليل مقارنة بتوافر المنتج في الأسواق. 

وسجلت أسعار الدجاج الأبيض اليوم الجمعة 85 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك وقد تتجاوز 95 جنيهًا حتى تصل له. 

أسعار الفراخ البيضاء والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 20 يونيو 2024

أسعار الفراخ اليوم الخميس 20-6-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الدواجن اليوم 

سجل سعر الدواجن الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية: 95  جنيهًا. 

سجل سعر الدواجن أمهات بيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية:  72  جنيهًا. 

أسعار الكتاكيت اليوم 

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيهًا. 

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن 36 جنيهًا. 

كتكوت الفيروز(زلط/ابو زيد) 29.5 جنيه.

كتكوت طنبول روص 32  جنيهًا.

كتكوت نيوجين 36 جنيهًا.  

كتكوت عاصم الخرصاوى 27  جنيهًا.

كتكوت القصبي  إي أر  30  جنيهًا.

كتكوت رواد النيل  33.5 جنيه.

كتكوت الوطنية  كب  35.5 جنيه.

كتكوت الوادي   روص  30.5 جنيه.

كتكوت العناني  34 جنيهًا.

كتكوت روزي   30 جنيهًا.

كتكوت أبيض  25 جنيهًا. 

كتكوت أبيض قطعان. 22.25  جنيه.

كتكوت أبيض شركات 53 جنيهًا.

كتكوت بلدي 7 جنيهات.     

كتكوت هجين 16 جنيه.

كتكوت  ساسو 17 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.   

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ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

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توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

أسعار البط اليوم 

أسعار البط المولار: 25  جنيهًا.

أسعار بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى:  19.50 جنيه.

أسعار البط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان:  12 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 

أسعار بيض أبيض 151 جنيهًا.

أسعار كرتونة بيض أحمر 152 جنيهًا.

أسعار كرتونة بيض بلدي 126 جنيهًا.

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سعر الذهب بالدولار الأمريكي 

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توقعات أسعار الفائدة.. موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 المقبل

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ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد توترات الشرق الأوسط

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