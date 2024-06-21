أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21- 6 -2024 فى بورصة الدواجن

استقرت أسعار الطيور عند التراجعات الطفيفة التي سجلتها منذ بداية الأسبوع الجاري، والتي وصلت إلى 3 جنيهات في أسعار الفراخ البيضاء والتي استقرت عند ٨٥ جنيهًا في بورصة الدواجن الرئيسية، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك.

كما استقرت أسعار البيض، وكذلك الكتاكيت، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21- 6 -2024 في بورصة الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 21 يونيو 2024

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم عند التراجعات التي سجلتها منذ عدة أيام في بورصة الدواجن الرئيسية مع بداية عيد الأضحى وذبح الأضاحي والتي جعلت الإقبال على شراء الدواجن قليل مقارنة بتوافر المنتج في الأسواق.

وسجلت أسعار الدجاج الأبيض اليوم الجمعة 85 جنيهًا، وترتفع عدة جنيهات حتى تصل إلى المستهلك وقد تتجاوز 95 جنيهًا حتى تصل له.

سعر الدواجن اليوم

سجل سعر الدواجن الساسو في بورصة الدواجن الرئيسية: 95 جنيهًا.

سجل سعر الدواجن أمهات بيضاء في بورصة الدواجن الرئيسية: 72 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت القاهرة للدواجن أربو 33 جنيهًا.

كتكوت نيوهوب ايجيبت للدواجن 36 جنيهًا.

كتكوت الفيروز(زلط/ابو زيد) 29.5 جنيه.

كتكوت طنبول روص 32 جنيهًا.

كتكوت نيوجين 36 جنيهًا.

كتكوت عاصم الخرصاوى 27 جنيهًا.

كتكوت القصبي إي أر 30 جنيهًا.

كتكوت رواد النيل 33.5 جنيه.

كتكوت الوطنية كب 35.5 جنيه.

كتكوت الوادي روص 30.5 جنيه.

كتكوت العناني 34 جنيهًا.

كتكوت روزي 30 جنيهًا.

كتكوت أبيض 25 جنيهًا.

كتكوت أبيض قطعان. 22.25 جنيه.

كتكوت أبيض شركات 53 جنيهًا.

كتكوت بلدي 7 جنيهات.

كتكوت هجين 16 جنيه.

كتكوت ساسو 17 جنيهًا.

كتكوت ساسو بيور 20 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

أسعار البط المولار: 25 جنيهًا.

أسعار بط تسمين، فرنساوى، شريفان، المانى: 19.50 جنيه.

أسعار البط فرنساوى بكينى أبيض أو ألوان: 12 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

أسعار بيض أبيض 151 جنيهًا.

أسعار كرتونة بيض أحمر 152 جنيهًا.

أسعار كرتونة بيض بلدي 126 جنيهًا.

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