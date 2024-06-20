إشادات بقرار الرئيس إنقاذ ضريح الشعراوي: حريص على مقامات الصالحين

أعرب أهالى قرية دقادوس، التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية عن سعادتهم بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بترميم ضريح الشيخ محمد متولى الشعراوى، عقب تضرره بسبب مياه الصرف الصحى، التى أحدثت هبوطًا أرضيًا بالضريح.

ووجه الرئيس السيسى، أمس، الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بسرعة ترميم مقبرة الشيخ الشعراوى.

وقال مصطفى شرف، من أبناء ميت غمر، إن الضريح تعرض لأضرار شديدة بسبب مياه الصرف الصحى، وسيطر الحزن على الأهالى، ولم تكن هناك معدات قادرة على إصلاح الضرر بسحب المياه.

وأكد «شرف»: «قرار الرئيس السيسى بترميم الضريح قرار عظيم، فهذا الضريح يزوره أحباب الشيخ من داخل مصر وخارجها، ويجب أن يظهر بالمظهر اللائق».

من جهته، أوضح عمر إبراهيم، من أبناء قرية دقادوس، أن قرار الرئيس السيسى دليل على حرصه الشديد على إظهار أعلام مصر بالمظهر المناسب، فالشيخ الشعراوى أحبه الملايين، مشيرًا إلى أن الصرف الصحى أغرق المكان، ولولا تدخل الرئيس السيسى لتفاقم الأمر.

وأضاف عبدالرحمن مصطفى، مسئول الضريح، أن قرار الرئيس السيسى بترميم الضريح أسعده، مشيرًا إلى أن عددًا من قيادات القوات المسلحة حضر فورًا لتنفيذ قرار الرئيس ووضع خطة للحفاظ على الضريح وحمايته.

ووجه «إبراهيم» الشكر للرئيس السيسى على هذا القرار الذى يدل على احترامه الكبير لأعلام مصر.

وذكر اللواء أنور عثمان، رئيس مدينة ميت غمر، أنه سعيد جدًا بقرار الرئيس السيسى، فالضريح تضرر بشدة بسبب الصرف الصحى، موضحًا أن الخطة تتضمن رفع مستوى الضريح قليلًا حتى لا تعود مياه الصرف الصحى مجددًا.

ووجه الدكتور علاء الدين ماضى أبوالعزائم، شيخ الطريقة العزمية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، رئيس الاتحاد العالمى للتصوف بمصر- الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى. وأوضح «أبوالعزائم» أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقامات وأضرحة الصالحين أمر فى غاية الأهمية ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الرجل لديه نزعة روحية، سببها نشأته، فقد ولد فى منطقة الجمالية فى حضرة الإمام الحسين ومقامات أهل الله التى تنتشر فى هذه المنطقة، الأمر الذى جعله يعلم جيدًا مدى حب المصريين للصالحين، والشيخ محمد متولى الشعراوى هو إمام الدعاة ومعشوق المصريين، ولذلك ترميم ضريحه بعدما غرق فى مياه الصرف الصحى أمر مهم جدًا.

وتابع: «الاهتمام بأضرحة الصالحين من أهل التصوف وأهل العلم واجب على ولى الأمر فى أى دولة، وهذا ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يبرهن لنا كل يوم على أنه محب لأهل الله وأولياء الله، وهذه المحبة تتجسد فى أفعاله التى يقوم بها، فنشكره على ذلك».

ووجه الدكتور سالم الجازولى، شيخ الطريقة الجازولية، عضو المجلس الأعلى للصوفية، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قراره بترميم ضريح ومقبرة الشيخ محمد متولى الشعراوى إمام الدعاة، مؤكدًا أن الرئيس السيسى يعلم محبة المصريين للشيخ الشعراوى.