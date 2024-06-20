موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1446 في مصر للموظفين

موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1446 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 وهو آخر المناسبات في العام الهجري الحالي 1445 يتساءل الكثير عبر محرك جوجل العالمي عنها والتي هي إحدى المناسبات التي يحتفل بها المسلمون في مصر وعدد من الدول.

موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1446

ومن المتوقع أن تأتي موعد عطلة رأس السنة الهجرية 1446 يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2024 وستقوم دار الإفتاء المصرية برؤية هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد 1446 يوم 29 ذو الحجة 1445، الموافق الجمعة 5 يوليو 2024، لتحديد موعد رأس السنة الهجرية بشكل رسمي، وبمجرد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد رأس السنة الهجرية 2024، سيتم الإعلان عن الإجازة الرسمية للعاملين في مختلف القطاعات، العام والخاص، احتفالًا ببداية السنة الهجرية الجديدة 1446.

أشهر السنة الهجرية

تتألف السنة الهجرية من 12 شهرًا قمريًا، وهم محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، كل شهر من هذه الأشهر يتبع الدورة القمرية، مما يجعل السنة الهجرية تتكون من حوالي 354 يومًا، وهي أقصر بحوالي 11 يومًا من السنة الشمسية.

السنة الهجرية الأولى بدأت من يوم هجرة نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، وتعرف هذه السنة باسم "سنة الهجرة" أو "السنة الأولى الهجرية"، هذه الحادثة التاريخية تعد الأساس الذي يحسب منه التقويم الهجري الإسلامي.

دعاء بمناسبة رأس السنة الهجرية

اللهم يا ربّ العالمين، أسألك أن تُرزقني إيمانًا لا يزول، ويقينا لا يتزلزل، وإسلاما صادقا، وإحسانا إلى والديّ، وبرًا بهما، ورحمة بهما، وطاعة لهما، والصبر عليهما، ورضا بهما، ورضاك عني يا رب العالمين، أسألك أن ترزقني علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا، ورزقًا حلالًا طيبًا، وصحة وعافية، وأمنًا واستقرارًا، وسعادة في الدنيا والآخرة، وأن تُعافيني من الأمراض، وأن تُبعد عني البلاء والمحن، وأن تُزيل عني الهمّ والغم، وأن تُفرج عني الكرب، وأن تُقضي حاجتي، وأن تُسعدني في الدنيا والآخرة، وأن تجعلني من عبادك الصالحين، وتُدخلني جنتك بغير حساب ولا سابقة مني، يا أرحم الراحمين.

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