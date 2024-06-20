الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنقاذ 53 مصطافا من الغرق فى رأس البر

شواطئ راس البر
شواطئ راس البر

شهدت  شواطئ رأس البر في دمياط، إقبالا متزايدا، اليوم الخميس، من المصطافين والرواد عقب إنتهاء أيام عيد الأضحى المبارك، وسط استعدادات الوحدة مكثفة للوحدة برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ حيث يجري العمل من أول ضوء لآخر ضوء وسط استعدادات مكثفة للوحدة وإطلاق الخدمات الشاطئية من خيام تجميع الأطفال التائهين ونقاط الإسعاف ومنطقة المعدات والأبراج وفرق الإنقاذ.

إذ تم اليوم تسليم 79 طفلا تائها إلى ذويهم وإنقاذ 53 حالة من الغرق وغادروا جميعًا الشاطئ بكل خير، يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة لرفع كفاءة جميع المناطق بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين ورواد رأس البر.

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