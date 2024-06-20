الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محلل فلسطينى: نتنياهو يرفض الإفصاح عن خطة اليوم التالى للحرب لهذا السبب

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة ليست عشوائية وليست من قبيل الانتقام، ولكنها مدروسة وممنهجة في اتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي وهو تغيير واقع قطاع غزة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تهدف لتغيير الواقع الديموغرافي بقطاع غزة، بحيث يصبح قطاع غزة لا يشكل أي خطر على إسرائيل في المستقبل، إضافة إلى أن قطاع غزة ستقدمه إسرائيل كنموذج لاستعادة الردع، سواء بالتهديد وهو ما رأيناه في رد نتنياهو على خطاب حسن نصر الله، بأنه إذا حدثت حرب سيصبح جنوب لبنان وبيروت مثل غزة، فهي تقدم ذلك نموذجا للتدمير. 
 

إسرائيل تتبع منهجية مع الحرب في غزة

وتابع أن إسرائيل تتبع منهجية مع الحرب في غزة منذ بدايتها ولا تسير بشكل عشوائي، مؤكدًا أن نتنياهو يرفض الإفصاح عن مخطط اليوم التالي للحرب ويوحي للعالم كله أنه لا يوجد لديه خطة لذلك، حتى لا يخسر حلفائه بالغرب والدول العربية كما أنه يريد أن يمرر مشروعه دون أن يشعر أحد وهو ما رأيناه من شق طريق جديد لمعبر كرم أبو سالم والتوسعات في الشمال والشرق.

المحلل السياسي الفلسطيني نتنياهو الإفصاح اليوم التالي للحرب حلفائه بالغرب قطاع غزة إسرائيل

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