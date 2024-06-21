الجمعة 21 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المحافظات مع بداية فصل الصيف رسميًا أمس الخميس، وسيطرة منخفض الهند الموسمي على مصر.

 

وتعرض الدستور في التقرير أخبار حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

 

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة، لتتخطى الحرارة 40  درجة، ويكون الطقس حار ليلًا على القاهرة والوجه البحري والقبلي. 

 

وتنشط الرياح على القاهرة، وتكون اتجاه الرياح جنوبية غربية شمالية غربية، ارتفاع الموج (1) - 1.5 ) متر.                                                                                                                      وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة مرضى القلب والضغط والسكر من التعرض المباشر لحرارة الشمس، مع مراعاة بالإكثار من تناول السوائل الباردة  والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

 

يذكر أن فصل الصيف 2024 بدأ فلكيا أمس الخميس 20 يونيو، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، والذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

txt

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

txt

أول أيام فصل الصيف.. حالة الطقس اليوم الخميس 20-6-2024 في المحافظات

حالة الطقس في الإسكندرية 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود الطقس الحار نهارًا، بينما يكون معتدل ليلًا على الإسكندرية وكافة السواحل الشمالية. 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم  

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمي 38 درجة.

 

السواحل الشمالية العظمي 32 درجة.

 

جنوب سيناء العظمي 42 درجة.

 

شمال الصعيد العظمي 41 درجة.

 

جنوب الصعيد العظمي 45 درجة.

اقرأ المزيد 

درجات الحرارة في ثاني أيام الصيف 

txt

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

txt

حيل مبتكرة لطرد الحشرات من المنزل في فصل الصيف

حالة الطقس حالة الطقس اليوم فصل الصيف هيئة الأرصاد الجوية منخفض الهند الموسمي الطقس الحار درجات الحرارة

مواد متعلقة

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

الأكثر قراءة

تجريد من الكهنوتية.. هل يعاقب البابا تواضروس القس دوماديوس حبيب؟

مشروع الدلتا الجديدة.. 2.2 مليون فدان لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائى وتوفير فرص العمل

حماس: نعد مذكرة قانونية للرد على اتهامات "الجنائية الدولية"

تسمم جماعى فى حفل زفاف بالعراق يدخل 100 شخص إلى المستشفى

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 21-6-2024 مقابل الجنيه المصرى

"فرانس برس": عدد الوفيات فى صفوف الحجاج يتجاوز الألف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية