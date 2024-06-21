أخبار حالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات استمرار الموجة شديدة الحرارة نهارًا على أغلب المحافظات مع بداية فصل الصيف رسميًا أمس الخميس، وسيطرة منخفض الهند الموسمي على مصر.

وتعرض الدستور في التقرير أخبار حالة الطقس اليوم في مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات.

حالة الطقس اليوم على القاهرة

أوضح بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة، لتتخطى الحرارة 40 درجة، ويكون الطقس حار ليلًا على القاهرة والوجه البحري والقبلي.

وتنشط الرياح على القاهرة، وتكون اتجاه الرياح جنوبية غربية شمالية غربية، ارتفاع الموج (1) - 1.5 ) متر. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة مرضى القلب والضغط والسكر من التعرض المباشر لحرارة الشمس، مع مراعاة بالإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس أثناء الخروج ساعة الذروة في درجات الحرارة، والتواجد في أماكن جيدة التهوية.

يذكر أن فصل الصيف 2024 بدأ فلكيا أمس الخميس 20 يونيو، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، والذي يستمر قرابة ثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

حالة الطقس في الإسكندرية

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس اليوم الجمعة أن يسود الطقس الحار نهارًا، بينما يكون معتدل ليلًا على الإسكندرية وكافة السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحرى العظمي 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمي 32 درجة.

جنوب سيناء العظمي 42 درجة.

شمال الصعيد العظمي 41 درجة.

جنوب الصعيد العظمي 45 درجة.

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