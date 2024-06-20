الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة تؤكد التزامها ببذل الجهود لاستعادة السلام فى لبنان وإسرائيل

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

التقت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الخميس، رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو، وقوّات حفظ السلام التابعة لليونيفيل المنتشرة في جنوب لبنان.

وحسب بيان صادر عن اليونيفيل، مساء الخميس، تعد تلك الزيارة الأولى التي تجريها المنسقة الأممية لمقرّ قوّة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" في الناقورة.

وبعد زيارة الخط الأزرق، قالت المنسّقة الخاصة: تهدف جهودنا المشتركة إلى استعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من التبادل الكثيف الذي أدى إلى تعطيل حياة عشرات الآلاف على كلا الجانبين.

وشددت على ضرورة وقف جميع الأطراف تبادل إطلاق النار، والالتزام بحلول مستدامة تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وحسب البيان، أشادت المنسقة الخاصة بقيادة اليونيفيل وتفاني حفظة السلام التابعين لها، المتواجدين دائمًا على الأرض ويواصلون دورياتهم في منطقة جنوب نهر الليطاني رغم الظروف الصعبة والخطيرة.

وقال الجنرال لاثارو: رغم التحديات الحالية، ستواصل قوات حفظ السلام دعم تنفيذ القرار 1701 على الأرض، والتواصل مع كلا الطرفين من خلال آليات التنسيق والارتباط لدينا، سنواصل العمل عن كثب مع المنسّقة الخاصّة للحث على خفض التصعيد واتخاذ خطوات نحو حل سياسي ودبلوماسي دائم.

وأكد المسئولان الأمميان أن الطرفين يمكنهما اختيار المفاوضات والسلام، كما أكدا التزام الأمم المتحدة بالتواصل مع جميع الأطراف والشركاء الدوليين؛ لاستعادة السلام والأمن والاستقرار في لبنان وإسرائيل والمنطقة خلال هذه الفترة الحرجة.

لبنان بلاسخارت اليونيفيل بعثة اليونيفيل جنوب لبنان

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