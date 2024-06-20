عضو "الحرية المصري": 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ مصر

أكد رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، أن ثورة 30 يونيو 2013، ستبقى علامة تاريخية فارقة تؤكد انتصار الهوية المصرية والثقافة الوطنية، فهي ثورة خرج فيها الشعب المصري من أجل التصدي لجماعة إرهابية أرادت أن تخطف مصر لطريق مظلم.

وأوضح عطية، فى تصريحات له، أن ثورة 30 يونيو وضعت خارطة للمستقبل مصر، من بناء وتنمية وتعزيز للحقوق والحريات وحقوق تشريعية ودستورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي بعد توليه الحكم أنقذنا من مخطط الدمار للبناء والنهضة الجديدة، فخلال السنوات الماضية شهدت مصر إنجازات لا يمكن حصرها في جميع القطاعات.

وأشار عطية، إلى أن الدولة المصرية واجهت العديد من التحديات بعد ثورة 30 يونيو، وبإرادة الدولة لم تخضع لمحاولات كسر إرادتها وسارت فى مسيرتى البناء والتنمية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، وبناء الإنسان المصرى التى كانت على رأس أولويات الدولة وبناء وتجديد البنية التحتية القومية وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وإحداث إصلاح وتنمية شاملة في مختلف ربوع البلاد.