الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق هائل يلتهم عصارة عسل أسود ونفوق 6 مواشى فى قنا

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

نشب حريق هائل، اليوم الخميس، داخل عصارة عسل أسود في قرية القلعية، مركز أبوتشت، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بنشوب حريق داخل عصارة عسل أسود في قرية القلعية مركز أبوتشت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل عصارة عسل أسود أسفر عن التهام محتوياتها والتسبب في خسائر العسل ونفوق 6 مواشي أبقار وغنم، تم السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

التحقيقات قنا أبوتشت مىكز أبوتشت عسل

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