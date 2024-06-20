الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأهلى يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن عبدالواحد يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء غدٍ باستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء غدٍ، على ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة دوري نايل والدور الأول تحديدًا (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1  أو 2، مباراة الأهلي والداخلية، المزمع إقامتها غدًا الجمعة على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل 3 وخسر مباراتين، فيما يأتي فريق الداخلية بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها بعد خوضه 25 مباراة حقق الفوز في 2 وتعادل في 9 وخسر 14 مباراة.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 56 نقطة حصدها من 23 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة فقط.

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، واللقب الأول له منذ تأسيس النادي، خاصة في ظل سيره بخطى ثابتة منذ بداية الموسم وتصدره جدول الترتيب ويأمل أن يحقق اللقب بعدما فشل في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية والذي خسره أمام نهضة بركان المغربي في 2020.

الاهلى عمر كمال عبد الواحد إصابة عمر كمال عبد الواحد مباراة الاهلي والداخلية موعد مباراة الاهلي والداخلية بدوري نايل

الأكثر قراءة

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة جديدة

تفاصيل سفر الحجاج غير النظاميين بتأشيرات الزيارة.. السمسار يتقاضى 150 ألفًا عن الفرد

مصرع شاب ووالده سقطا فى بيارة صرف صحى أثناء عملهما بالبحيرة

إحالة جوميز للانضباط.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ26 بالدورى

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية