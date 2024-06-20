الأهلى يعلن تفاصيل إصابة عمر كمال عبدالواحد

قال د.أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب الفريق أجرى أشعة وفحصًا طبيًّا اليوم أثبت إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وأوضح طبيب الفريق أن عبدالواحد يبدأ من اليوم تنفيذ برنامج للاستشفاء والتأهيل في الجيم، على هامش المران الجماعي للتخلص من الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية في السابعة مساء غدٍ باستاد السلام ضمن مؤجلات الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

يواجه الأهلي نظيره الداخلية، في تمام السابعة مساء غدٍ، على ستاد السلام في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة بمسابقة دوري نايل والدور الأول تحديدًا (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي والداخلية، المزمع إقامتها غدًا الجمعة على الهواء مباشرة، حيث يسبقها تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نايل، الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة حقق الفوز في 12 وتعادل 3 وخسر مباراتين، فيما يأتي فريق الداخلية بالمركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها بعد خوضه 25 مباراة حقق الفوز في 2 وتعادل في 9 وخسر 14 مباراة.

ويتصدر فريق بيراميدز ترتيب بطولة دوري نايل برصيد 56 نقطة حصدها من 23 مباراة لعبها منذ بداية الموسم، وحقق الفوز في 17 مباراة وتعادل في 5 وخسر مباراة واحدة فقط.

ويسعى بيراميدز لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، واللقب الأول له منذ تأسيس النادي، خاصة في ظل سيره بخطى ثابتة منذ بداية الموسم وتصدره جدول الترتيب ويأمل أن يحقق اللقب بعدما فشل في الفوز بلقب كأس الكونفيدرالية والذي خسره أمام نهضة بركان المغربي في 2020.