كلاسيكو الأرض.. «تذكرتى» تعلن فتح باب الحجز لتذاكر قمة الأهلى والزمالك

أعلنت شركة تذكرتي، المسئولة عن تنظيم دخول الجماهير لمباريات الدوري المصري (دوري نايل) فتح باب الحجز لقمةالأهلي والزمالك بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

موعد قمة الأهلي والزمالك بدوري نايل

من المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك، الثلاثاء المقبل، حتى هذه اللحظة في السابعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، في ختام منافسات الجولة السابعة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023/2024).

وتحوم الشكوك كثيرا حول إقامة ديربي القمة بين الأهلي والزمالك، في موعده المحدد من قبل رابطة الأندية المحترفة، لاسيما عقب بيان الفارس الأبيض الأخير، برفضه لعب قمة الأهلي، إلا بعد خوض كل الفرق بلا استثناء جميع مؤجلاتها، ردا على الهزيمة أمام المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية، في مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا.

مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل

السبت 22 يونيو الجاري

إنبي & الجونة.. السابعة مساء (ستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس).

حقق إنبي الفوز في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

طلائع الجيش & سموحة.. السابعة مساء (ستاد جهاز الرياضة العسكري).

حقق سموحة الفوز في مواجهة الدور الأول بهدف نظيف.

الأحد 23 يونيو الجاري

مودرن فيوتشر & الإسماعيلي.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الدور الأول بين الفريقين.

المصري البورسعيدي & سيراميكا كليوباترا.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مواجهة الدور الأول بين الفريقين.

بيراميدز & المقاولون العرب.. السابعة مساء (ستاد الدفاع الجوي).

حقق الفريق السماوي الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الأول.

الإثنين 24 يونيو الجاري

البنك الأهلي & بلدية المحلة.. الرابعة عصرا (ستاد القاهرة الدولي).

حقق البنك الأهلي الفوز بهدفين نظيفين خلال مواجهة الدور الأول.

الداخلية & زد.. السابعة مساء (ستاد السلام).

حقق زد الفوز بثلاثية مقابل هدف خلال مواجهة الدور الأول.

فاركو & الاتحاد السكندري.. السابعة مساء (ستاد برج العرب بالإسكندرية).

حقق الاتحاد السكندري الفوز في مواجهة الدور الأول بثلاثية مقابل هدف