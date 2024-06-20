الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو

المراجعة النهائية
المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية الثانوية العامة

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو وتدريبات شاملة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي وذلك قبيل امتحان العربي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث تعرض الفيديوهات كيفية الإجابة على أسئلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو  وتدريبات شاملة

نعرض لطلاب الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو  وتدريبات شاملة على مادة اللغة العربية فرع النصوص الأدبية من خلال فيديوهات شرح ومراجعة لأفضل مدرسي مادة اللغة العربية ويمكن متابعتها من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويمكن للطلاب تقييم معلوماتهم في فرع النصوص الأدبية من خلال الفيديو حيث يعرض أبرز الأسئلة المرشحة في اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بجميع محافظات الجمهورية وذلك للتدريب عليها.

txt

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب

txt

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تضع جدولًا زمنيًا لمراجعة جميع المواد؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية

يمكن معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والتي تنطلق خلال الأيام المقبلة في كافة محافظات الجمهورية من خلال السطور التالية:-

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

txt

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تضع جدولًا زمنيًا لمراجعة جميع المواد؟

txt

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اقرأ المزيد 

رابط النماذج الاسترشادية للأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 كافة المواد 

المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية المراجعة النهائية مادة اللغة العربية الثانوية العامة 2024 طلاب الشعبة العلمية والأدبية جدول امتحانات الثانوية العامة

مواد متعلقة

رابط النماذج الاسترشادية لأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل فى حلوان

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.. وتفاصيل هجرة النبي محمد

يورو 2024|الدنمارك تتعادل مع انجلترا فى الشوط الأول

رابط الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2024 وحقيقة وجود زيادة جديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية