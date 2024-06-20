الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو وتدريبات شاملة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل العالمي وذلك قبيل امتحان العربي لطلاب الشعبة العلمية والأدبية حيث تعرض الفيديوهات كيفية الإجابة على أسئلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو وتدريبات شاملة

نعرض لطلاب الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على مدرسة أبولّو وتدريبات شاملة على مادة اللغة العربية فرع النصوص الأدبية من خلال فيديوهات شرح ومراجعة لأفضل مدرسي مادة اللغة العربية ويمكن متابعتها من خلال هذا الرابط (من هنا).

ويمكن للطلاب تقييم معلوماتهم في فرع النصوص الأدبية من خلال الفيديو حيث يعرض أبرز الأسئلة المرشحة في اللغة العربية لطلاب الشعبة العلمية والأدبية بجميع محافظات الجمهورية وذلك للتدريب عليها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية

يمكن معرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب الشعبة العلمية والتي تنطلق خلال الأيام المقبلة في كافة محافظات الجمهورية من خلال السطور التالية:-

يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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رابط النماذج الاسترشادية للأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024 كافة المواد