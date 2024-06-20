الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة فى بنها

إصابة 4 أشخاص من
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى قرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية وهم شريف. إ. ر 11 سنة، دعاء. م. ب 35 سنة، رمضان. إ.. ش 7 سنوات، إكرامى. ر. ش 33 سنة وجميعهم مقيمين بقرية كفر طحلة بمدينة بنها وتم نقلهم إلى المستشفى. 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

تسمم غذائي كفر طحلة مستشفى بنها الجامعي محافظة القليوبية مدينة بنها

مواد متعلقة

مصرع أم وطفلتها فى حادث تصادم أثناء عبور طريق بالقليوبية

6 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بالقليوبية

قصة كفاح الحاجة ماجدة التى كانت تسير بمفردها للوصول إلى جبل عرفات

ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج من القليوبية إلى 9 حالات

"فسحة عيد وطراوة".. أهالى القليوبية يهربون إلى "منتجع الغلابة" بالقناطر

إصابة 3 في حادث تصادم "ميكروباص" مع دراجة نارية بالقليوبية

آلاف المواطنين يتوافدون على مراكز شباب القليوبية احتفالا بعيد الأضحى المبارك

مصرع ربة منزل صدمتها سيارة طائشة فى كفر شكر بالقليوبية

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل أكبر مؤتمر استثمارى بين مصر والاتحاد الأوروبى

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

سحر الكعبة الأسود: سعودى يكشف حقيقة «أعمال الشعوذة» فى أرض الله

رابط الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.. وتفاصيل هجرة النبي محمد

إصابة فتاة أجنبية أثناء السباحة فى شاطئ عجيبة بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية