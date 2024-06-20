تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة فى بنها

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بتسمم غذائى فى قرية كفر طحلة التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الواقعة وتبين من المعاينة والتحريات الأولية تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تناولهم وجبة غذائية وهم شريف. إ. ر 11 سنة، دعاء. م. ب 35 سنة، رمضان. إ.. ش 7 سنوات، إكرامى. ر. ش 33 سنة وجميعهم مقيمين بقرية كفر طحلة بمدينة بنها وتم نقلهم إلى المستشفى.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.