بيومى يكشف الآثار الإيجابية لإقامة مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى

كشف جمال بيومي، الأمين لاتحاد المستثمرين العرب الآثار الإيجابية لإقامة مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك نهاية الشهر الجاري.

وقال بيومي، لـ"الدستور"، إن مصر تعد واحدة من الدول ذات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهى تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أن جذب الاستثمارات الأوروبية لمصر يحمل العديد من الفوائد المهمة التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتطوير بنيته التحتية، لافتًا إلى أنه تسهم الاستثمارات الأوروبية في خلق فرص عمل جديدة، حيث تعتبر البطالة واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه مصر، ومع زيادة الاستثمارات الأجنبية، يمكن توفير المزيد من فرص العمل للمصريين في مختلف القطاعات، مثل الصناعة، الزراعة، الخدمات، والسياحة، هذا من شأنه أن يقلل من معدلات البطالة ويحسن مستوى المعيشة.

وأكد أن الاستثمارات الأوروبية تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الشركات الأوروبية غالبًا ما تجلب معها تقنيات حديثة ومعرفة متقدمة في مجالات متعددة. هذا يمكن أن يساعد في تطوير الصناعات المحلية ورفع كفاءة الإنتاج، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة في السوق المصرية.

وأوضح أن هذه الاستثمارات الأوروبية تسهم في تعزيز البنية التحتية فمصر بحاجة ماسة لتحسين بنيتها التحتية مثل الطرق، والمواصلات، والطاقة، والمياه. الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تسهم في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويجذب المزيد من الاستثمارات.

كما تسهم الاستثمارات الأوروبية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، حيث إن تدفق الاستثمارات الأجنبية يعزز من الاحتياطات النقدية ويقلل من العجز التجاري، كما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري ويزيد من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكد أن تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدول الأوروبية، حيث إن وجود استثمارات أوروبية قوية في مصر يعزز من العلاقات الثنائية بين مصر والدول الأوروبية، مما يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة للتعاون في مجالات أخرى مثل التعليم، الصحة، والأبحاث العلمية.

أضاف: أن جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر له أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة للمواطنين ويجب على الحكومة المصرية، العمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحسين التشريعات وتوفير الحوافز، لضمان استفادة الاقتصاد المصري من هذه الفرص بشكل كامل.