العودة للأضواء.. الحدود يُسقط الترسانة وتعادل السويس وسبورتنج

حقق حرس الحدود فوزًا مستحقًا على حساب الترسانة بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم، على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة بدورة الترقي الرباعية المؤهلة للصعود إلى الدوري الممتاز (2024 /2025).

وافتتح التسجيل أولاً للترسانة عن طريق مصطفى ضاحي في الدقيقة الـ52.

وبعد هجوم مكثف ينجح محمود أبو جودة، في إدراك التعادل للحدود من ضربة رأس، في الدقيقة الـ61، وفي الدقيقة الـ90+3، يسجل محمد محمود، هدفا قاتلا للحدود.

وبهذه النتيجة، رفع الحدود رصيده لـ10 نقاط، وأصبح قريبا للغاية من العودة مجددا لدوري الأضواء والشهرة، حيث يكفي التعادل في الجولة الأخيرة أما الترسانة تجمد رصيده عند 4 نقاط، وابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على خطف بطاقة التأهل.

في السياق، حقق سبورتنج تعادلاَ إيجابيًا مثيرَا مع منتخب السويس، بهدفين لكلاهما على ستاد الجيش الثالث بالسويس في إطار منافسات الجولة ذاتها.

من خطا فادح لحارس سبورتنج، مستغلا سقط الكرة من يديه، ينجح محمد عماد، في تسجيل أول أهداف منتخب السويس برأسية في الدقيقة الـ45+4، من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، يضيف عبدالله سلام، ثاني أهداف أبناء الغريب.

لكن لاعبي سبورتنج، كان ليهما رأيا آخرا، البداية كانت في الدقيقة الـ65، من رأسية رزق عبدالحليم، في شباك السويس، مسجلا أول الأهداف.

وفي الدقيقة الـ82، يدرك طارق سيد التعادل لسبورتنج.

وشهدت مباراة منتخب السويس وسبورتنج، جدلا تحكيميا، بعد مطالبة لاعبي الفريق السكندري، حكم الساحة محمود البنا، باحتساب هدفا للفريق، عقب تخطي الكرة خط المرمى، وذلك في الدقيقة الـ15 من زمن الشوط الأول، إلا أن البنا رفض وطلب باستمرار اللعب.

وبهذه النتيجة يرفع سبورتنج رصيده لـ8 نقاط، أما منتخب السويس أصبح لديها 5 نقاط.

وتقام الجولة السادسة والأخيرة، من الدورة الرباعية المؤهلة للعودة إلى دوري الأضواء والشهرة، الأربعاء المقبل، حينما يواجه الترسانة نظيره منتخب السويس، وسبورتنج مع حرس الحدود.