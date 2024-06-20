باحث: إسرائيل تهدف لفرض واقع جديد على الأراضى الفلسطينية

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية مختلفة من حيث الأبعاد والأنماط.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي، فإن قضية التهجير واليوم التالي للحرب إطروحات إسرائيلية ترمي لفرض واقع جديد داخل الأراضي الفلسطينية.

وأكد أن الدولة المصرية كانت لديها رؤية مستقبلية لهذه المخططات والتعامل المباشر معها ومنها رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، فالدولة المصرية تعمل بشكل متقارب بين الأبعاد الإنسانية والسياسية.

الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية



وأشار إلى أن الدولة المصرية تهدف لبناء خلفية لدى المجتمع الدولي تجاه التطورات والتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل بمثابة إبادة جماعية وجرائم حرب تجاه الشعب الفلسطيني.

وتابع أن مصر وضعت ملف حل الدولتين على طاولة الاجتماعات الدولية والتأكيد على أن حل الدولتين ضمانة للأمن الإقليمي ككل، على اعتبار أن هذه الحرب أدت لاشتعال العديد من الجبهات بالمنطقة، وهو ما حذرت منه مصر مسبقًا.