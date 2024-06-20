الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهمين بسرقة هواتف المواطنين تحت التهديد بالسيدة زينب

حبس متهمين - أرشيفية
حبس متهمين - أرشيفية

أمرت نيابة السيدة زينب الكلية بحبس عاطلين 4 أيام، علي ذمة التحقيقات في اتهامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص تحت تهديد السلاح.  

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، حال سيره بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية "دون لوحات معدنية ودون تراخيص".

وتم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السيدة زينب من أحد الأشخاص يفيد بسرقة هاتفه على يد شخصين يستقلان دراجة بخارية، وبإجراء التحريات الأمنية تم تحديد هوية المتهمين وضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس عاطلين سرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح مديرية امن القاهرة قسم شرطة السيدة زينب

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