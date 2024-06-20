الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على المدرسة الواقعية والشعر الجديد محور اهتمام الملايين من طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية وذلك قبيل أيام فقط من انطلاق ماراثون امتحانات العام الدراسي الحالي والمزمع أن تنطلق في يوم السبت المقبل.

الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية علي المدرسة الواقعية والشعر الجديد

يقدم الدستور لطلاب الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية على المدرسة الواقعية والشعر الجديد والتي يمكن من خلالها مراجعة فرع النصوص الأدبية من خلال مجموعة مميزة من أفضل مدرسي مادة اللغة العربية وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا).

يأتي ذلك ضمن فعاليات المراجعات النهائية لكافة المواد الدراسية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والتي تقدمها للقراء طوال فترة الامتحانات والتي تستمر لمدة شهر كاملا وفقا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2024

يجب على طلاب الثانوية العامة خلال الفترة الحالية اتباع عدد من النصائح التي من شأنها توفير بيئة مناسبة للاستذكار النهائي للمواد الدراسية التي يخضعون لامتحاناتها خلال الأيام المقبلة أبرزها ما يلي:-

اختيار مكان مناسب للاستذكار يتميز بالهدوء والسكينة والإضاءة الجيدة.

الابتعاد عن أي مصادر للتشتت مثل الإنترنت والتليفزيون.

الحصول على قسط وافر من الراحة ويفضل النوم من 7/8 ساعات يوميا خلال الليل.

تجنب السهر وذلك للحفاظ على الذهن يقظ خلال ساعات النهار التي فيها الامتحانات.

تناول أطعمة غنية صحية حتى لا يصاب الطالب بعثر هضم مما يتسبب في فقد التركيز.

تناول فاكهة وخضروات التي تساعد على التركيز.

الإكثار من شرب المياه للحفاظ على نسب الماء في الجسم.

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رابط النماذج الاسترشادية للأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة