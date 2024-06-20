الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: تصريحات نتنياهو حول تسليح واشنطن لإسرائيل "مخيبة للآمال"

جون كيربي
جون كيربي

قال مستشار اتصالات مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الخميس، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو والتي أفاد من خلالها أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن "من غير المعقول" أن "تحجب (واشنطن) الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية، بأنها تصريحات مخيبة للآمال ولم نكن نتوقعها".

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خلافات البيت الأبيض ونتنياهو

وتابع كيربي وفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية اليوم الخميس: أن البيت الأبيض لم يعلم أن نتنياهو سينشر مقطعا مصورا عن شحنات الأسلحة الأميركية لإسرائيل.

وقال كيربي إن من الصعب التكهن بدوافع نتانياهو لنشر شريط الفيديو، وأكد أن فكرة توقف أمريكا عن مساعدة إسرائيل في احتياجاتها للدفاع عن النفس "ليست دقيقة على الإطلاق".

وأشار كيربي إلى أن "الخلافات مع نتانياهو لن تؤثر على جهود التوصل إلى صفقة للإفراج عن المحتجزين كهدف مشترك".

كما أعلن كيربي: أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفا، سيلتقي نظيره الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ووزير الشئون الاستراتيجية، رون ديرمر، في وقت لاحق الخميس في واشنطن.

وكان نتنياهو قد ذكر، الثلاثاء الماضي، أنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن من غير المعقول أن تحجب واشنطن الأسلحة والذخائر عن إسرائيل خلال الأشهر القليلة الماضية.

ونشر نتنياهو، الثلاثاء الماضي، مقطع فيديو قال فيه إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد له أن إدارة الرئيس، جو بايدن، تعمل على رفع القيود المفروضة على تسليم الأسلحة إلى إسرائيل، الأمر الذي رفض بلينكن تأكيده، وتابع: إنه أبلغ بلينكن أن "من غير المعقول" أن واشنطن "حجبت أسلحة وذخائر" عن إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية.

قبرص تستأنف عمل الرصيف الأمريكى بعد توقفه

قالت وزارة الخارجية القبرصية، الخميس، إن الرصيف الذي بناه الجيش الأمريكي في غزة عاد للعمل مرة أخرى، بعد أن تم فصله للمرة الثانية الأسبوع الماضي بسبب أمواج البحر.

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