فتحي عبدالوهاب وداليا البحيرى ضيفا شرف مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون

أعلن القائمون على مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون العربي، عن حلول كل من الفنان فتحي عبدالوهاب وداليا البحيري ضيفا شرف دورته الـ 24 والتي تقام خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

وخصصت إدارة المهرجان، إيرادات حفل راغب علامة في افتتاح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني.

وعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان المؤتمر الصحفي إعلان إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بالمركز العمراني الشمالي.