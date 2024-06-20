الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتحي عبدالوهاب وداليا البحيرى ضيفا شرف مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون

فتحي عبد الوهاب وداليا
فتحي عبد الوهاب وداليا البحيري

أعلن القائمون على مهرجان تونس للإذاعة والتليفزيون العربي، عن حلول كل من الفنان فتحي عبدالوهاب وداليا البحيري ضيفا شرف دورته الـ 24 والتي تقام خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

وخصصت إدارة المهرجان، إيرادات حفل راغب علامة في افتتاح الفعاليات لصالح الشعب الفلسطيني. 

وعقد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبدالرحيم سليمان المؤتمر الصحفي إعلان إطلاق الدورة الجديدة من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، اليوم الخميس، بمقر الاتحاد بالمركز العمراني الشمالي. 

مهرجان تونس للإذاعة والتلفزيون فتحي عبد الوهاب داليا البحيري المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المهندس عبد الرحيم سليمان وزارة الشؤون الثقافية التونسية

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