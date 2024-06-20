الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طارق فهمى: لولا الدور المصرى لتم تصفية القضية الفلسطينية

طارق فهمي
طارق فهمي

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إنه لولا الدور المصري لتم تصفية القضية الفلسطينية، خاصة مع مشروعات التهجير التي طرحت من الطرف الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئولياته.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن الدور المصري منذ بداية الأزمة متعدد فمنه ماهو أمني وإنساني واستراتيجي وكذلك جمع الأطراف المختلفة وتقديم الاقتراحات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الفلطسيني محمود عباس أبو مازن، برفقة الملك عبدالله الثاني بالأردن، مؤكدًا أنه يوجد تطورات مهمة فالتحرك المصري مسئول، لأن هذه إحدى القضايا المهمة وركيزة من ركائز الأمن القومي المصري.

المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار مأخوذ من المقترح المصري

وتابع أن المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لوقف إطلاق النار، هو نفس المقترح المصري، لكنه أعاد صياغة بعض النقاط، لكن المقترح المصري هو الأشمل؛ لأنه حدد التزامات كل طرف وكل مرحلة.

طارق فهمي القضية الفلسطينية تصفية مشروعات التهجير الطرف الإسرائيلي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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