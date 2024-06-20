الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024|الدنمارك تتعادل مع انجلترا فى الشوط الأول

مباراة الدنمارك وانجلترا
مباراة الدنمارك وانجلترا

تعادل منتخب الدنمارك مع نظيره منتخب انجلترا في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف لكل منهما.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في بداية المباراة، ثم عادل المنتخب الدنماركي الكفة واقتسما الاستحواذ على الكرة، ثم انقلب لصالح المنتخب الدنماركي.

وقدم كلا المنتخبين أداءً هجوميًا جيدًا خلال أحداث الشوط الأول وهددا المرميين، لكن الأداء الهجومي للمنتخب الإنجليزي كان له الأفضلية في الدقائق الأولى من المباراة وفي الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط.

وأهدر فيل فودين فرصة تسجيل الهدف الأول لمنتخب انجلترا في الدقيقة 12 بعدما تحصل على الكرة على حدود منطقة جزاء الدنمارك وسددها مباشرة ناحية المرمى واعتلت التسديدة العارضة.

واستمرت محاولات لاعبي منتخب انجلترا لتسجيل هدف التقدم حتى سجله هاري كين في الدقيقة 18 بعدما تلقى تمريرة كيل والكر داخل المنطقة وسدد الكرة على يمين الحارس وسكنت الشباك.

وتقدم منتخب الدنمارك للهجوم في الدقائق التالية من عمر المباراة لتسجيل هدف التعادل والاحتفاظ بحظوظهم في العودة لنتيجة المباراة والمنافسة على الانتصار.

وسجل مورتن هوليماند هدف التعادل لمنتخب الدنمارك في الدقيقة 34 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

وتبادل كلا المنتخبين الفرص الهجومية في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول على أمل تسجيل هدف التقدم، لكن أغلب محاولاتهم فشلت في الوصول للمرمى وتهديدها.

وسدد لاعبو منتخب الدنمارك 3 كرات على المرمى من 7 محاولات واعترض دفاع الدنمارك 4 كرات، مقابل تسديدتين من 4 محاولات لمنتخب انجلترا وخرجت كرة من الملعب واعترض الدافاع أخرى.

واستحوذ منتخب الدنمارك على مجريات اللعب بنسبة 51% مقابل 49% لصالح منتخب انجلترا.

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