الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446.. وتفاصيل هجرة النبي محمد

موعد اجازة رأس السنة
موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1446

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 من الموضوعات التي ارتفع البحث عنها خلال الساعات الأخيرة، حيث يتم منح العاملين في الدولة بإجازة مدفوعة الأجر من بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم.

موعد اجازة رأس السنة الهجرية 1446

من المتوقع أن يكون بداية موعد اجازة رأس السنة الهجرية 2024  للعام الهجري 1446 هو يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2024 (بشرط رؤية الهلال).

في كل عام، يتم تحديد بداية تقويم رأس السنة الهجرية برؤية القمر، وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر محرم العام الهجري الجديد 1446 لإعلان موعد رأس السنة الهجرية 2024 يوم 29 ذو الحجة 1445 والموافق بالميلادي الجمعة 5 يوليو 2024.

بداية عام 1446.. موعد رأس السنة الهجرية 2024 ودعاء استقبالها

التفاصيل الكاملة.. موعد رأس السنة الهجرية 1446 بالتاريخ الميلادي لعام 2024

تاريخ رأس السنة الهجرية

ويعود تاريخ رأس السنة الهجرية، وهو أول يوم في التقويم الإسلامي، إلى هجرة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وأتباعه من مكة إلى المدينة المنورة عام 622م، وهو ما يعرف بالهجرة.

وتتجلى أهمية هذا الحدث في أنه يمثل بداية التقويم الإسلامي، وليس ميلاد النبي محمد أو نزول الوحي القرآني الأول عليه عام 610 م، وهو التاريخ التقريبي لرأس السنة الهجرية هذا العام.

ماذا قبل الهجرة؟

قبل الهجرة، كان المسلمون في مكة مجموعة صغيرة من الناس، يعارضون ويضطهدون في كثير من الأحيان من قبل القوى المهيمنة في المدينة التي رفضت الإيمان بوحدانية الله ونبوة محمد. 

وقد وفرت الهجرة السابقة إلى الحبشة المسيحية ملجأ مؤقتًا لعدد قليل من المسلمين، وفي عام 622 م، هاجر سيدنا محمد ونحو مائتي من أتباعه إلى يثرب القريبة، والتي أصبحت تُعرف فيما بعد باسم مدينة النبي، والتي أصبحت فيما بعد ببساطة المدينة المنورة. 

وفي المدينة المنورة تأسست أول جماعة إسلامية، إذ نبينا محمد حقوق وواجبات جميع مواطني المدينة المنورة في ميثاق أصبح يعرف باسم "دستور المدينة المنورة"، وقد حدد هذا الميثاق العلاقة بين المسلمين والطوائف الدينية الأخرى، مع ضمان حقوقهم.

ولذلك فإن التقويم الإسلامي يبدأ عام 622م، ويعرف بالتقويم  الهجري، وهو تقويم قمري وليس شمسي، ولذلك يعتمد على رؤية الهلال الجديد لتحديد بداية كل شهر، ولهذا السبب فإن أحداث مثل شهر رمضان أو العيدين، عيد الفطر  وعيد الأضحى تتحرك قبل أحد عشر يومًا من كل عام، وعلى هذا النحو، لا ترتبط الاحتفالات الإسلامية بأي موسم أو وقت من السنة، بل بالحدث نفسه.

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التفاصيل الكاملة.. موعد رأس السنة الهجرية 1446 بالتاريخ الميلادي لعام 2024

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