حبس المتهمين بسرقة دراجة نارية من عامل "دليفرى" بالتجمع الأول

امرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس المتهمين بسرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بالتجمع الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول بقيادة المقدم كريم البحيري، في ضبط (عاطلين)، لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، حال توصيله طلب بدائرة القسم، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستولى عليها "بدون لوحات معدنية"– كمية لمخدر الهيروين).

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول من عامل توصيل يفيد بسرقة الدراجة النارية التى يعمل عليها وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، واعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المغافلة"، كما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية وحيازتهما المادة المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.