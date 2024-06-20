مصر أكتوبر: تشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف الحجاج يعكس الاهتمام الرئاسى بحياة المصريين

قالت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، يؤكد حرص الرئيس على المتابعة الحثيثة والمستدامة لكل ما يتعلق بحياة المصريين، مشددة على ضرورة تحرك الحكومة بشكل عاجل لتوقيع أقصى العقوبات على الشركات التي تحايلت في إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بشكل غير رسمي.

مديح تثمن مجهودات مؤسسات الدولة المصرية في تنظيم رحلات الحج النظامية

وثمنت مديح في تصريحات لها اليوم الخميس، تكليف الرئيس للحكومة بإعداد خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

جيهان مديح: على الحكومة التحرك بشكل عاجل ضد الشركات التي تحايلت لتنظيم سفر حجاج بشكل غير رسمي

وأشادت “مديح” بدور المؤسسات المصرية في تنظيم رحلات الحج النظامية والتي شهدت نجاحًا مميزًا إذ تمتع الحجاج فيها بأفضل طرق الرعايا وحصلوا على خدماتهم بكل يسر بشكل محكم، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بحماية المصريين خاصة ممن يسلكون الطرق الشرعية.

وأشارت إلى أن ذلك ساعد المؤسسات في استيفاء جميع بياناتهم، مما ساهم في تسهيل إجراءات الحجاج وتنقلهم، فضلا عن تمتع الحجاج بأفضل رعاية صحية وطبية على مدار الرحلة، مع تقديم جميع الخدمات للحجاج بكل يسر وسهولة، مما وفر عليهم الوقت والجهد، مؤكدة أن هذه الجهود تعكس نجاح رحلات الحج والتزام الدولة المصرية بحماية مواطنيها.

مديح تطالب بتوقيع أقصى العقوبات على الشركات المتحايلة بموسم الحج

وتوجهت رئيس حزب مصر أكتوبر بخالص التعازي لأسر وذوي الضحايا من الحجاج المصريين أثناء أدائهم فريضة الحج بالأراضي المقدسة، داعية أن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، مطالبة الحكومة بالدعم اللازم لذوي الضحايا وأسرهم وضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.