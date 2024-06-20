وزير فلسطينى سابق: المقترح الأمريكى لإنهاء حرب غزة غير قابل للتطبيق لهذا السبب

قال محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني السابق، إن المقترح الأمريكي غير قابل للتطبيق بسبب التعنت الإسرائيلي، وبالتالي هذه مسؤولية قانونية تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بتزويد الأسلحة، والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقوانين الأمريكية قبل أن تكون انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أن دعم إسرائيل بهذه الأسلحة وبهذه الطائرات يخالف التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.

وأضاف الشلالدة، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه مخالفة يمكن أن تسأل الولايات المتحدة الأمريكية عليها، كما تمت مساءلة ألمانيا من قبل دولة نيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية، وبالتالي فإن ما يجري بقطاع غزة هو حرب همجية بربرية تخالف مبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكد أن هذه مسئولية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ولابد من مساءلة قادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتحميلهم المسئولية الجنائية الفردية الشخصية، وثانيا لا بد من مسائلة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال بالمسئولية المدنية عن ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية المنظورة أمام محكمة العدل الدولية.