كاتب صحفى: الجهود الدولية عاجزة عن وقف آلة الحرب والتدمير فى غزة

قال الكاتب الصحفي جمال رائف، إن نهج إسرائيل يؤكد أننا بصدد جريمة حرب مكتملة الأركان بغزة، مؤكدًا أن الجهود الدولية لا تستطيع وقف هذه الآلة التي تحصد الأرواح وتدمر البنية التحتية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه لا توجد نية لوقف إطلاق النار والدخول في هدنة مما يزيد من تعقيدات المشهد، مشيرًا إلى أن انعكاس التدهور السياسي بإسرائيل والانقسامات الداخلية يزيدان من استخدام آلة الحرب ونرى نتائج ذلك من تدمير وسفك الدماء واستهداف النساء والأطفال، فنحن أمام أمر صعب.

8 أشهر دمرت كل أوجه الحياة داخل غزة

وتابع، أنه فيما يتعلق بفرص إعمار غزة في المستقبل وحاجة القطاع لمقدرات مالية كبيرة للغاية، خاصة أن القطاع منكوب بكل ما تحملة الكلمة من معنى من الطرق والصحة والمرافق، فثمانية أشهر دمرت كل أوجه الحياة داخل غزة، لذا يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار.