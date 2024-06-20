تفريغ كاميرات المراقبة لحل لغز العثور على جثة شاب بمياه النيل فى حلوان

يكثف رجال مباحث حلوان، جهودهم لضبط المتهمين بقتل شاب وإلقاء جثته فى مياه النيل بكورنيش حلوان، بالإضافة إلى تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين.

حيث عثرت الأجهزة الأمنية بحلوان، اليوم، على جثة سائق "توك توك" مذبوح ومُلقى في نهر النيل بمنطقة ركن فاروق بكورنيش حلوان في ظروف غامضة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة حلوان من الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مقتول وملقى في نهر النيل بجوار مبنى ركن فاروق بالكورنيش على الفور انتقل رجال الشرطة وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبعمل التحريات اللازمة تبين أن الشاب يُدعى "أحمد م. ع."، يبلغ من العمر 23 عامًا، وهو سائق "توك توك"، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.