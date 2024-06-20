الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رائدة تنظيم الحج السياحى تطالب بمحاسبة كل من أصدر الباركود لحجاج تأشيرات الزيارة

ايمان سامى
ايمان سامى

قالت إيمان سامي، عضو غرفة شركات السياحة وأحد رائدات تنظيم برامج الحج السياحي، إنه يتطلب محاسبة فورية لشركات السياحة التي أصدرت الباركود الخاص لتأشيرات الزيارة للسفر إلى الأراضي المقدسة، والتي نتج عنها وقوع هذه الأعداد المهولة من الوفيات والمفقودين بين صفوف الحجاج المصريين غير النظامين ليس لديهم تصريح الحج. 

وأشارت سامي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن وزارة السياحة والآثار تستطيع تتبع الباركود الذي صدر لتأشيرات الزيارة من خلال البوابة المصرية للعمرة، كما أن جوازات سفر الحجاج المتوفين والمفقودين موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلالها تستطيع معرفة الشركات التي أصدرت الباركود.

وأوضحت سامي أن سماح السلطات السعودية لهذه الأعداد غير النظامية من الجنسيات المختلفة للدخول إلى المشاعر المقدسة دون التجهيز لهم قد أثر بالسلب على الموسم وأدى إلى تفاقم الوضع وتأزمه، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وافتراش الحجاج الأرض بمشعر عرفات وأيضًا بمشعر منى.

وأضافت إيمان أنه يجب ألا يكون هناك مركزية فى الحج وأن كل بعثة من البعثات الثلاث المنظمة للحج في مصر وهى وزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التضامن الاجتماعي أن تقوم كل بعثة بمفردها ووحدها تتفاوض مع الجانب السعودي على الاشتراطات التي تناسبها وأن كل بعثة تتفاوض مع وزارة الحج السعودية؛ لضمان راحة حجاجها، بالإضافة إلى تحرير الأسعار في الحج السياحي واكتفاء الوزارة بالإشراف على الأداء وتنفيذ العقود بين الشركات والحجاج.

يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أنه سيتم فتح تحقيق مع أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدًا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التي تسهم في عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

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