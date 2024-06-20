الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر رسميا

إجازة عيد الأضحى
إجازة عيد الأضحى 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، التي بدأت السبت الموافق 15 يونيو 2024 لتنتهي يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024، أي بعد يومين، ويبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والموظفين على مواعيد انتهاء الإجازة وذلك من أجل الحصول على قسط من الراحة، قبل العودة لاستكمال كافة الامتحانات مرة أخرى.

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موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024

ويستعرض الدستور في التقرير التالي تفاصيل معد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024 التي أقرها مجلس الوزراء عقب إعلان دار الإفتاء المصرية عن أن يوم الجمعة الموافق 7 يونيو 2024 هو غرة شهر ذي الحجة 1445 وبذلك يكون موعد إجازة عيد الأضحى 2024 خلال الفترة من يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024 بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين وتضاف إلى إجازة عيد الأضحى.

إجازة يوم عرفة في يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024.

تكون إجازة أول أيام عيد الأضحى في يوم الأحد الموافق 16 من يونيو 2024.

إجازة ثاني أيام عيد الأضحى في يوم الإثنين الموافق 17 من يونيو 2024.

بينما تكون إجازة ثالث أيام عيد الأضحى في يوم الثلاثاء الموافق 18 من يونيو 2024.

وإجازة آخر أيام عيد الأضحى في يوم الأربعاء الموافق 19 من يونيو 2024.

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إجازة ثورة 30 يونيه 2013: يوم الأحد 30 يونيو 2024.

يوم إجازة رأس السنة الهجرية: يوم الإثنين 8 يوليو 2024.

إجازة عيد ثورة 23 يوليو: يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.

إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.

إجازة عيد 6 أكتوبر: يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.

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