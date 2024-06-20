الخميس 20 يونيو 2024
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رسميًا.. عدد وفيات الحج 2024 للمصريين فى السعودية

الحجاج المصريين
الحجاج المصريين

يحرص المواطنين خلال موسم الحج على معرفة عدد وفيات الحج 2024 للمصريين في السعودية عبر جوجل، حيث شهدت المملكة العربية السعودية موت عدد كبير من كافة الحجاج أثناء إقامتهم لجميع مناسك الحج، وذلك نظرا لوجود أعداد كبيرة من جميع المواطنين المصريين في الحج بهذا العام.

عدد وفيات الحج 2024 للمصريين في السعودية

تنشر "الدستور" في هذا التقرير عدد وفيات الحج 2024 المصريين في السعودية، والإجمالي لعدد الوفيات.

وفيات الحجاج المصريين 2024

توفي ما لا يقل عن عدد 323 مصريا في الحج في مكة المكرمة أثناء أدائهم مناسك الحج، وذلك بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي قد شهدتها السعودية في هذه الأيام.

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الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

عدد وفيات الحج 2024 في السعودية

أعلنت دولة السعودية إن الحجاج واجهوا بأداء مناسك الحج الموسم الحالي كافة درجات حرارة شديدة الارتفاع، حيث وصلت في الظل إلى حوالي 51.8 درجة مئوية، مما قد تسبب بوفاة عشرات الحجاج. ومع اختتام الحجاج للمناسك، أعلن التليفزيون السعودي أن تكون الحصيلة الإجمالية للوفيات في الموسم الحالي ارتفعت إلى أكثر من حوالي 900 شخص، غالبيتهم يكونوا مصريين، ومعظمهم لأسباب تكون مرتبطة بالحر، وأضافت أن يكون كثيرون لا يزالون يبحثون عن كافة أقربائهم وأصدقائهم المفقودين.

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الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

وفى السياق ذاته كشفت وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج سها جندي، أن الوزارة استقبلت العديد من حالات الاستغاثات من الأهالي، وأن ما تم ملاحظته من الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات والمفقودين، خصوصا ما بين كبار السن، وأيضا وجود ارتفاع أعداد المفقودين بأدائهم مناسك الحج في المملكة العربية السعودية، ثم انقطاع الاتصال بذويهم في مصر.

وأكدت سها جندي، أنه قد جرى بذل جهود كبيرة لمتابعة جميع الحالات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية المصرية في جدة، والسلطات السعودية، من خلال إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التي يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، إضافة إلى اتخاذ كافة إجراءات نقل الجثامين.

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