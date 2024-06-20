فى يومها العالمى.. 5 ممارسات يوجا لحمايتك من ضربة الشمس هذا الصيف

يحل غدا الجمعة 21 يونيو، اليوم العالمي لليوجا 2024، مع وجود تنبيهات لموجات الحر في العديد من المدن في مصر، يصبح موسم الصيف أكثر صعوبة بمرور الوقت، حيثُ يمكن أن تكون موجات الحر كارثية على الصحة، فقد تؤدي إلى الدوخة والتعرق الشديد ومشاكل القلب والأوعية الدموية ونوبات الربو وانتقال العديد من الأمراض المعدية، وضربة الشمس هي أحد التأثيرات الشديدة للتعرض الشديد للحرارة الحارقة أو موجة الحر.

وبحسب "hindustantimes"، فإن حماية نفسك من ضربة الشمس أمر بالغ الأهمية لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك الجفاف، وتلف الأعضاء، والشلل، وحتى الموت، يفقد قدرته على التبريد، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارتك بشكل خطير بسبب التعرض الطويل للشمس أو درجات الحرارة المرتفعة أو الجفاف.

إليك 5 ممارسات يوجا لحمايتك من ضربة الشمس هذا الصيف، وفقًا لـ" hindustantimes".

سيتو بانداسانا (وضعية الجسر)

تساعد وضعية الجسر في تحسين الدورة الدموية وتهدئة الجهاز العصبي، مما يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

شافاسانا (وضعية الجثة)

شافاسانا، إحدى تقنيات اليوغا الأكثر استرخاءً، يمكن أن تساعد في خفض درجة حرارة الجسم، كما أنه يستخدم الجاذبية لإعادة الدم إلى القلب.

فيباريتا كاراني (وضعية رفع الساقين على الحائط)

تساعد وضعية اليوجا هذه في تهدئة الجهاز العصبي وتقليل التوتر وتبريد الجسم بشكل فعال.

سوبتا بادها كوناسانا (وضعية زاوية الاستلقاء)

أحد أشكال وضعية الفراشة، يساعد Supta Baddha Konasana في فتح الوركين وتعزيز مرونة الورك. كما أنه يساعد في تبريد الجسم.

تقنيات التنفس

شيتالي براناياما (تقنية تبريد التنفس)

يساعد هذا البراناياما على تبريد الجسم ويؤثر على مراكز المخ المسؤولة عن التحكم في درجة الحرارة، كما أنه يساعد في تقليل الإثارة والقلق.

شيتكاري براناياما (تقنية الهسهسة في التنفس)

تعمل هذه التقنية على تبريد الجسم وتهدئة العقل، مما يجعلها ممارسة ممتازة أثناء الطقس الحار.

كاكي مودرا

المودرا هي لفتة، وفي هذه الحالة، تتضمن الإيماءة تجعيد الفم مثل منقار الغراب وإلقاء النظر على طرف الأنف. تعمل هذه الممارسة على تبريد الجسم وتهدئة العقل بينما تقوم أيضًا بالعجائب للبشرة والبشرة، وتزيل التجاعيد، وتقدم فوائد مضادة للشيخوخة.

شاندرا بهدانا براناياما (التنفس من الأنف الأيسر)

تعمل شاندرا بهيدانا على تنشيط طاقة التبريد وتساعد على تقليل حرارة الجسم.