رابط الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي جملة يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك مع انتهاء رابع أيام عيد الأضحي المبارك والعودة للعمل من جديد ونظر القضايا عقب تعليقها بسبب إجازة العيد.

الاستعلام عن قضية بالرقم القومي عبر موقع وزارة العدل

خدمة جديدة وفرتها وزارة العدل الكترونيًا وهى الاستعلام عن قضية بالرقم القومي 2024 من خلال بوابة وزارة العدل حيث اتاحت الخدمة الاستعلام عن القضايا المسجلة في جميع محاكم مصر عبر الموبايل، كما يمكن لأي شخص معرفة موعد نظر القضية الخاصة به في مختلف درجات المحاكم سواء كانت جنح أو جنايات أو استئناف أو نقض.

وخلال السطور التالية نستعرض كل ما يخص الاستعلام عن قضية بالرقم القومي 2024.

الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا

يجب على المواطنين الراغبين في الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا، في البداية اتباع الخطوات التالية:-

أولا: يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل من هــــــنا.

ثانيا: يجب الضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثالثا: اضغط على وزارة العدل، وأيقونة الاستعلام عن القضايا.

رابعا: يجب الذهاب والانتقال إلى صفحة جديدة ثم يجب الضغط علي أيقونة الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

خامسا: يجب على المواطن تسجيل رقم الهوية مع التأكيد من صحة الرقم.

سادسا: ثم الضغط على الاستعلام، ويظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بأي قضية.

خطوات الاستعلام عن قضية بالاسم والرقم القومي إلكترونيًا وهاتفيًا.

الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني

وتسهيلا على الموطنين نقدم لكم في هذا التقرير خطوات الاستعلام عن القضايا عبر البريد الإلكتروني من خلال إدخال اسم أحد الأطراف في القضية، ورقم القضية، ونوع القضية، ويجب اتباع الآتي:

رسالة بريد إلكتروني إلى وزارة العدل.

إدخال اسم أحد الأطراف في القضية

إدخال رقم القضية في الرسالة.

إدخال نوع القضية في الرسالة.

إرسال الرسالة إلى البريد الإلكتروني الخاص بوزارة العدل.

على الفور تتلقي رد من وزارة العدل يتضمن حالة القضية.

الاستعلام عن القضايا بالاسم من أجهزة الأندرويد والآيفون

فيما توفر وزارة العدل تطبيق مخصص للاستعلام عن القضايا بالاسم، والذي يعمل على أجهزة الأندرويد والآيفون، كالتالي:

1- حمل تطبيق الاستعلام عن قضية برقم الهوية من خلال الموقع الإلكتروني على الهاتف المحمول.

2- انتظر حتى الانتهاء من التحميل، ثم اضغط على زر الأحكام القضائية.

3- سجل البيانات المطلوب إدخالها مثل الاسم بالكامل، ورقم القضية المسجل على أوراق القضية.

4- تأكد من تسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح، ثم اضغط موافق.

5- ستظهر أمامك صفحة مسجل بها جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

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