"الزراعة" تكشف عن إجراءات مواجهة تداعيات ارتفاع الحرارة على زراعات الموز

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية عددا من الإجراءات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية على زراعات ومحصول الموز، بوصفه إحدي الحاصلات تحت الاستوائية، التي تحتاج لمعاملة خاصة، في ظل الارتفاع غير المحدود لدرجات الحرارة، للحيلولة دون الإضرار بالنباتات، أو ظهور أي تأثيرات عكسية على حجم الإنتاج والحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت وزارة الزراعة في بيان لها اليوم إلى بعض أبرز الممارسات الخاطئة، التي يقع فيها قطاع ليس بالقليل من مزارعي محصول الموز، والتي يحذر الوقوع فيها، بسبب تداعياتها السلبية على النباتات، والتي تزداد نتيجة التغيرات المناخية، وفي مقدمتها الإفراط في معاملات التسميد الآزوتي.

زراعات الموز والتسميد

وقالت الوزارة إن هناك تداعيات التسميد الآزوتي خلال موجات ارتفاع الحرارة، وأن تداعيات ومآلات التسميد الآزوتي خلال موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة تتضح وتتجلى بشكل أكبر على الأمهات في مراحل النمو الأولى، حيث تدفع إلى تسارع وتيرة النمو، وخروج الأوراق دون تفتحها ودورانها في الهواء وهي لازالت غضة.

وحول أسباب احتراق الأوراق أوضحت الوزارة إلى أبرز تداعيات التسميد الآزوتي خلال موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، أنها تؤدي لظهور بقع احتراق على الأوراق في الجهة المقابلة للشمس، بسبب أن أنسجتها الداخلية لازالت غضة ولينة، نظرًا لتسارع وتيرة نمو النباتات، في فترة زمنية أقل مما يحدث في الظروف الاعتيادية الطبيعية.

وأشارت الوزارة أنه لتخفيف تداعيات الإجهاد الحراري ننصح بتقليل معدلات التسميد الآزوتي إلى أقل مستوياتها، أو إيقافها بالكلية لحين انتهاء موجات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ لتقليل حجم الضرر والإجهاد الحراري الواقع على النباتات.