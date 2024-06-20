الكنيسة الأرثوذكسية تطلق المؤتمر السنوي لخدام المرحلة الإعدادية

تنظم أسقفية الشباب بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برعاية الأنبا موسى أسقف عام الشباب بالكنيسة، المؤتمر السنوي لخدام المرحلة الإعدادية،وذلك خلال الشهر الجاري.

ويقام المؤتمر في بيت القديس مار مرقس بالعجمي في محافظة الاسكندرية، وذلك تحت شعار “ مياة الراحة”.

ويشارك في المؤتمر خدام الكنائس للمرحلة الاعدادية، من مختلف إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة،والأنبا موسى أسقف عام الشباب.

ويتضمن المؤتمر عدة ورش عمل تهدف إلى تدريب الخدام على طرق مبتكرة في الخدمة مواكبة للعصر، بالإضافة إلى موضوعات روحية متنوعة.

في سياق متصل، تبدأ الكنيسة صوم الرسل، بداية من الإثنين 24 يونيو 2024، حتى 12 يوليو 2024، أي لمدة 15 يومًا متصلًا.

ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات الإلهية خلال فترة صوم الرسل 2024، إذ تقيم الكنائس صلوات القداسات الإلهية طيلة فترة الصوم.

صوم الرسل

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام.

ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين. في اليوم التالي، الإثنين، يبدأ صوم الرسل. يستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

وتصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 4 أبيب حسب التقويم القبطي، بينما الكنيسة السريانية الأرثوذكسية تبدأ الصوم أيضًا من أول يوم إثنين بعد عيد العنصرة حتى 29 يونيو، لكن مجلس حمص، الذي عقد عام 1946، اختصر الصيام ببدء الصيام في 26 يونيو.