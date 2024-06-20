بوتين: لا أستبعد إمكانية توريد أسلحة روسية إلى كوريا الشمالية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تطلب المساعدة من أحد في عملياتها العسكرية.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام مباحثاته في فيتنام، روسيا ليست بحاجة بعد إلى شن ضربة نووية وقائية.

وأشار إلى أن روسيا تهتم بالتغيرات العالمية في المجال الأمني، موضحًا أن كييف ليست مهتمة بإجراء الانتخابات وستؤخرها إلى الأبد.

وأوضح أنه لا يستبعد إمكانية توريد أسلحة روسية إلى كوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بوتين قال: “المعاهدة مع كوريا الشمالية هي تجديد لمعاهدة قديمة بيننا”.