الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"غراب" رحلة عبر عادات الصعيد على خشبة مسرح كنيسة مارمينا غدًا

مسرحية غراب
مسرحية "غراب"

يعرض فريق مسرح "The Tree Team" مسرحية "غراب" المُستوحاة من مسرحية "الواد غراب والقمر" للكاتب الكبير أشرف عزب، علي مسرح كنيسة مارمينا شبرا غدا الجمعة والسبت السادسة مساء.


تُقدم مسرحية "غراب" رحلة مُدهشة عبر عادات وتقاليد الصعيد، حيث تُناقش قضايا اجتماعية مهمة تُسلّط الضوء على ظاهرة الجدل والسحر في الصعيد، وتُقدم وجهة نظر مختلفة حول هذه الظاهرة من خلال أحداث شبه حقيقية.

تُناقش المسرحية قضايا اجتماعية حساسة مثل عدم الانجاب والثأر والقتل، وتُقدم رسالة قوية ضدّ هذه الممارسات.

يضمّ فريق عمل مسرحية "غراب" نخبة من المواهب الشابة المُتميزة من عدة كنائس، وهم رامي عادل، بافلي هادي، يوسف ميخائيل، ماركو عاطف، ابانوب تيتو، بيشوي عماد، مارتينا فوزي، چيرمانه چورچ، ماجي مرقص، ومارڤل منير، نبيلة روماني، وماريا عدلي، ايريني أميل، وايريني نادر، مارڤي عماد.

المسرحية من تأليف أشرف عزب، واخراج مينا حنا، وتنفيذ موسيقي ارساني نعيم، وتأليف الرباعيات نيرمين ابراهيم، الاستعراضات راحيل عماد والديكور اسحاق ذكريا مكياچ مريم باهر تصميم وتنفيذ الإضاءة: شادي نادر وأداء الرباعيات: بيشوي خلف ومارينا سميركما ساعد في الإخراج: بيير هاني وفادي مكرم، وتقدم الحفلة الإعلامية والفنانة ميرا أشرف.
يُؤكّد فريق "The Tree Team" من خلال مسرحية "غراب" أنّ الفنّ هو أداة فعّالة للتعبير عن الأفكار ومناقشة القضايا الاجتماعية المهمة، ونشر الوعي وتغيير الأفكار النمطية حول الصعيد.

وتعكس المسرحية الحضور الشاب الحافل علي خشبة المسرح والمواهب القادرة علي تحقيق رسالة الفن الهادف.

The Tree Team الواد غراب والقمر مسرح مارمينا شبرا غراب حريق كنيسة مارمينا

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