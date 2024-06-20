تفاصيل سفر الحجاج غير النظاميين بتأشيرات الزيارة.. السمسار يتقاضى 150 ألفًا عن الفرد

شهد موسم الحج هذا العام ارتفاعا في الوفيات بين صفوف الحجاج المصريين والتي وصلت بالمئات في سابقة لم تحدث، خاصة أن هذا العام لم تحدث أي حوادث تعكر صفو الموسم كما حدث في عام 2015 فما عرف بحادثة التدافع في منى، والذي نتج عنها وقوع وفيات بين العديد من الجنسيات، وتأتي أكثر الوفيات بين صفوف الحجاج غير النظامين الذين ذهبوا بتأشيرات زيارة إلى الأراضي المقدسة.

2500 جنيه تكلفة الباركود للحج

ويكشف ياسر سلطان عضو غرفة شركات السياحة، أن تكلفة الحج بتاشيرات الزيارة تتكلف ما يقرب من 65 إلى 70 الف جنية وقد قام السماسرة بيع هذة الرحلات هذا العام بما يتراوح ما بين 110 إلى 150 ألف جنيه للفرد الواحد وذلك نظير تكلفة الباركود والذي يصل سعره إلى 2500 جنيه بالإضافة إلى تذكرة الطيران ذهابا وعودة، ثم يقوم بحجز سرير لكل فرد في منطقة العزيزية بمكة المكرمة ثم الانتظار بها حتى يبدأ موسم الحج ثم يقوموا باستخدام الأتوبيسات المحلية أو الاتفاق مع أحد السائقين لكي يصعد به على جبل عرفات في مسافة تصل إلى ما يقرب من 20 كيلو مترا، وعند الوصول إلى عرفات يفترشون الطرقات طوال اليوم في عز ارتفاع درجات الحرارة والتي تخطت هذا العام 49 درجة مئوية، نظرا إلى عدم وجود لهم مكان بالمخيمات، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى المزدلفة وهو الأمر الذي جعل العديد من أتوبيسات الحجاج النظاميين لا تستطيع الوصول إلى المزدلفة نظرا إلى الزحام الشديد بها بالإضافة إلى أن هناك قطع المسافة بين مشعر عرفات إلى المزدلفة والتي تبلغ نحو الـ7 كيلو في أكثر من 15 ساعة، لافتا إلى أن هناك حجاجا نظاميين من كبار السن عانوا كثيرا من الجلوس في مقعد اتوبيس لمدة 15 ساعة متواصلة نظرا إلى الزحام الشديد.

وأضاف سلطان أن برامج الحج السياحي ليس مكلفة كما يشير البعض فالفرق بيننا وبين الحج غير النظامي أننا نقوم بدفع خدمات الإعاشة 6352 ريالا عن كل حاج لتوفير المأكولات والمشروبات والخيام للحجاج بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات بالإضافة إلى توفير الأتوبيسات بخلاف أنه يتم حجز فنادق مصنفة وموافقة على ضوابطها وزارة السياحة بالإضافة إلى وجود مشرفين للاطمئنان على الحجاج والبحث عنهم في حالة فقد أي منهم، موضحا أن أسعار الحج السياحي للمستوى البري هذا العام بدأ من 195 ألف جنيه والاقتصادي طيران 260 ألف جنيه.