متخصص فى الشأن الإسرائيلى: تجنيد الحريديم من أكثر المواضيع المرشحة لتفكيك الائتلاف الحاكم

قال أمير مخول، المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إن موضوع تجنيد الحريديم هو أكثر المواضيع المرشحة بأن تفكّك الائتلاف الحاكم أكثر من غزة وأكثر من الحرب في لبنان وغيرها، مؤكدًا أن هذا موضوع متأثر طبعًا بهذا الوضع لكنه ليس مباشرًا لأن هناك مواضيع تخص اقتراحات قوانين أخرى تخص المتدينين المتزمتين.

وأضاف مخول، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بدأت تظهر الشقوقات حتى داخل الائتلاف الحاكم وبالذات بين حزبي اليهود المتدينين الحريديم المتزمتين، وهما منفصلان تمامًا مع حزبي إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، الذين يرون أن هذه الحكومة وصلت إلى نهايتها وأن الشراكة التاريخية مع الليكود يجب ألا تستمر.

وأوضح أنه لدي حزب شاس الذي بالأساس جمهوره من أصول مغاربية وشرقية من اليهود رؤية أنه ضد الحرب طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن كلا الحزبين المتدينين يدعم الصفقة.