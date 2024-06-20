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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثانى أيام الصيف.. "الأرصاد" تعلن طقس الجمعة وتحذر من موجة حارة شديدة

حالة طقس الجمعة 21
حالة طقس الجمعة 21 يونيو 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها عن حالة طقس الجمعة 21 يونيو 2024 على جميع أنحاء الجمهورية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد في ثاني أيام الصيف، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 3:2 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

"الأرصاد" تعلن بداية فصل الصيف رسميًا.. وتُحذر من طقس الغد

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

حالة طقس الجمعة 21 يونيو 2024

 وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه من المتوقع أن يكون طقس الجمعة 21 يونيو 2024 شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدلا على السواحل الشمالية.

بداية فصل الصيف رسميًا

يذكر أنَّ هيئة الأرصاد الجوية أعلنت موعد بداية فصل الصيف رسميًا، حيثُ بدأ فلكيًا من اليوم الخميس الموافق 20 يونيو الجاري، وتشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، مُشيرة إلى استمراره قرابة الثلاثة أشهر حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنَّه يُعرف جيدًا من سمات فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على الرغم من أن درجات الحرارة تسجل أعلى معدل لها في فصل الربيع عن فصل الصيف ويرجع ذلك لتأثرنا في فصل الربيع بكتل هوائية صحراوية جافة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنَّه في فصل الصيف يكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيانها، أنَّ قبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة والتي تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

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الأرصاد تعلن بداية فصل الصيف في مصر 

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ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. حالة الطقس اليوم الخميس 20 يونيو 2024

"الأرصاد" تعلن بداية فصل الصيف رسميًا.. وتُحذر من طقس الغد

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