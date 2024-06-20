زاد البحث عن رابط النماذج الاسترشادية لأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي (علمي، أدبي) وذلك حيث يرغب الملايين من التدريب على أسئلة امتحانات قبل الخضوع لها يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو الجاري وفقا للجدول المعتمد.

رابط النماذج الاسترشادية لأسئلة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024

يمكن استخدام رابط النماذج الاسترشادية لأسئلة لغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 للتدريب على نوعية الأسئلة النهائية للعام الدراسي الحالي 2023/2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) وذلك للتسهيل على طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبية العلمية والأدبية خاصة مع الضغط النفسي الذي يشعر به الطلاب بسبب الامتحانات.

يختار الطالب النماذج الاسترشادية للأسئلة في المادة التي يرغب فيها (اللغة العربية) ويجيب عن كافة الأسئلة في جميع الفروع ويمكن للطلاب تصحيح إجاباته من خلال نماذج الاجابات الواردة عبر الموقع والتعلم من الأخطاء لتجنبها في الإجابة على الامتحان الرئيسي.



جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 علمي وأدبي

جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 علمي وأدبي المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كما يلي:-

يوم السبت الموافق 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 25/6/2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت الموافق 29/6/2024 امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ.

يوم الثلاثاء الموافق 2/7/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم السبت الموافق 6/7/2024 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10/7/2024 امتحان مادة الجيولوجيا ومادة الجبر والهندسة الفراغية ومادة علم النفس.

يوم السبت الموافق 13/7/2024 امتحان مادة التفاضل والتكامل.

يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024 امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق.

يوم السبت الموافق 20/7/2024 امتحان مادة الديناميكا.

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