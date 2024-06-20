قاتل متسلسل يوثق جرائمه.. منة شلبي تستعد لتصوير "هدوء القتلة"

تواصل الفنانة منة شلبي التحضير لمسلسلها الجديد “هدوء القتلة” المستوحى من رواية تحمل نفس الاسم، ليعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية ضمن موسم الاوف سيزون.

ويعكف صناع “هدوء القتلة” على وضع اللمسات النهائية للعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المرشحين للمشاركة في بطولة العمل امام منة شلبي، بالاضافة إلى معاينة المخرج كريم الشناوي لاماكن تصوير العمل، ويتضمن العمل 8 حلقات

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي بوليسي حول ما يحدث في مدينة القاهرة المزدحمة، وجاري التعاقد مع باقي طاقم العمل تمهيدا لبدء التصوير العمل خلال شهر يوليو المقبل.

وتتناول الرواية قصة سالم الشاعر والقاتل المتسلسل الغائب، الذي يقتل بيده اليمنى ويكتب بيده اليسرى قصيدة جديدة مع كل ضحية لإتمام ديوانه الغريب، مدفوعاً بيقين غريب في جرائمه، حيث يعثر سالم على مخطوط عتيق يتحكم في أفعاله دون دراية منه، ويتجول سالم كالشبح في أحياء القاهرة ويدخل بيوتها، متخفياً خلف وظيفته في التعداد السكاني، ليختار ضحاياه بعناية.

وخلال الأحداث، يصادف “سالم” العديد من الشخصيات ومنهم الإسكافي العجوز والقاتل المتقاعد، وجابر الشبح ذو الساق الصناعية، وسلمى التي تُقتل مرتين، وسن الأرملة الوحيدة التي تحيا مع بقايا ملابس حبيب مضى، وغيرهم.