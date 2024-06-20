البيت الأبيض: مصر وقطر مستمرتان فى إقناع حماس بالموافقة لوقف إطلاق النار

قال البيت الأبيض إن مصر وقطر مستمرتان في جهود الوساطة لإقناع حماس بالموافقة على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، خلال النبأ العاجل، أننا لم نكن على علم بأن نتنياهو سينشر مقطعًا مصورًا عن شحنات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل.

وأشار إلى أن سوليفان سيجتمع اليوم مع مسئولين إسرائيليين لبحث مجموعة واسعة من القضايا.

وأوضح أن مازلنا لا نريد رؤية تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية والمحادثات بهذا الشأن مستمرة.