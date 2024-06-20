برلمانى يُطالب الحكومة بمواجهة تلاعب الشركات بإجراءات سفر الحجاج

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، مؤكدًا أن هذا الحدث المؤسف يتطلب موقفًا حازمًا من الحكومة مع الشركات التي تحايلت في إجراءات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بشكل غير رسمي مما أدى لعواقب وخيمة على أرواح الحجاج المصريين.

وشدد "هجرس" في تصريحات له، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة أي شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدًا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية اللازمة، مطالبًا الحكومة باتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات على هذه الشركات، لمنع تكرار هذه المخالفات مرة أخرى، لافتًا إلى ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمستشفيات للحصول على بيانات المواطنين المصريين الموجودين بها، سواء من يتلقى العلاج أو من وافته المنية ومطابقتها مع بيانات المواطنين الذين أبلغ ذووهم عن فقدهم.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن تشكيل خلية أزمة لمتابعة حالات وفاة الحجاج المصريين خطوة إيجابية وضرورية تعكس التزام الرئيس السيسي وحكومته بحماية ورعاية المواطنين المصريين في الخارج، فهذه الخطوة تعزز من قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بفعالية وكفاءة، مما يساهم في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمصريين أثناء تأديتهم مناسك الحج.

وتوجه هجرس بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا المصريين داعيًا أن يتغمدهم الله بواسع رحمته، مؤكدًا أهمية التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم، وضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل تسلم جثامين المتوفين وتقديم جميع التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي.