الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة جوميز للانضباط.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ26 بالدورى

جوميز
جوميز

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، الخميس، عقوبات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاءت عقوبات الجولة 26 على النحو التالي:

مباراة الزمالك والمصري

- توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بسبب السُّباب الجماعي من الجماهير.

- توقيع غرامة مالية أخرى على الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة.
- تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك (جوزيه جوميز) إلى لجنة الانضباط.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

- إيقاف أحمد عادل عبدالرسول، لاعب نادي الجونة، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والداخلية

- إيقاف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، لمدة مباراة واحدة، لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر

- إيقاف أحمد رمضان عبده، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

جوميز الزمالك رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الـ26 بدوري نايل لجنة الانضباط

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