إحالة جوميز للانضباط.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ26 بالدورى
أعلنت رابطة الأندية المحترفة، الخميس، عقوبات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).
وجاءت عقوبات الجولة 26 على النحو التالي:
مباراة الزمالك والمصري
- توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بسبب السُّباب الجماعي من الجماهير.
- توقيع غرامة مالية أخرى على الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة.
- تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك (جوزيه جوميز) إلى لجنة الانضباط.
مباراة الجونة والبنك الأهلي
- إيقاف أحمد عادل عبدالرسول، لاعب نادي الجونة، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.
مباراة سموحة والداخلية
- إيقاف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، لمدة مباراة واحدة، لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.
مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر
- إيقاف أحمد رمضان عبده، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.