إحالة جوميز للانضباط.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ26 بالدورى

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، الخميس، عقوبات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

وجاءت عقوبات الجولة 26 على النحو التالي:

مباراة الزمالك والمصري

- توقيع غرامة مالية على الزمالك بقيمة 50 ألف جنيه، بسبب السُّباب الجماعي من الجماهير.

- توقيع غرامة مالية أخرى على الزمالك بقيمة 25 ألف جنيه، بسبب الاعتراض الجماعي على حكم المباراة.

- تحويل تقرير حكم المباراة والحكم الرابع بشأن المدير الفني لنادي الزمالك (جوزيه جوميز) إلى لجنة الانضباط.

مباراة الجونة والبنك الأهلي

- إيقاف أحمد عادل عبدالرسول، لاعب نادي الجونة، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة سموحة والداخلية

- إيقاف أحمد سامي، المدير الفني لفريق سموحة، لمدة مباراة واحدة، لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة سيراميكا ومودرن فيوتشر

- إيقاف أحمد رمضان عبده، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة واحدة، بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.