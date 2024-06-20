الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ قانون دولى: 80% من الشعب الأمريكى يدعمون إسرائيل ماليًا وعسكريًا

الشعب الأمريكي
الشعب الأمريكي

علق الدكتور جابريال صوما، أستاذ القانون الدولي، من نيوجيرسي، علي تطور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الخميس، إن 80% من الشعب الأمريكي يدعمون إسرائيل ماليًا وعسكريًا.

وأضاف أن قرار مجلس الأمن الذى تبنى فيه الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار فى غزة وطالب جميع الاطراف على تطبيق بنوده بشكل كامل دون تأخير أو شروط، جاء في توقيت مناسب لوقف حرب الإبادة الدائرة في حق الشعب الفلسطيني، ويبشر باستعادة الأمن والاستقرار للمنطقة، مطالبين المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل الامتثال للقرارات الأممية.

وأشار إلى أن القرار يأتي في توقيت شديد الأهمية لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، كما أنه يأتي دعما لمقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن الخاص بوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

جابريال صوما الاراضي الفلسطينية المحتلة القاهرة الإخبارية مجلس الأمن

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