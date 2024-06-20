يبحث مئات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة منذ اعتماد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني كافة نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات الجمهورية وذلك للتقديم في الصف الأول الثانوي.

تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لهذا العام عن العام الماضي بواقع 5 درجات على الأقل وذلك بسبب انخفاض أعداد الناجحين في الشهادة الاعدادية بالمحافظة في عام 2023/2024.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية شهر مايو الماضي حيث بلغت نسبة النجاح 2023/2024 نحو 84.7 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 190260 طالب وطالبة حضر منهم نحو 185545 طالب وطالبة ونجح منهم نحو 157336 طالب وطالبة.

رابط التقديم الصف الأول الثانوي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في الصف الأول الثانوي في كافة أنواع التعليم الثانوي (العام، الفني، سياحة وفنادق،...) سيكون من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم التقديم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب حيث يتم تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم عبر الموقع والتي تتلخص فيما يلي:-

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة و2 صورة منها.

طلب الالتحاق بالمدرسة.

الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

البطاقة الصحية للطالب.

شهادة النجاح في الشهادة الاعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة و2 صورة منها.

6 صور شخصية للطالب حديثه مدون عليها اسم الطالب الرباعي.

حافظة أوراق.

اقرأ المزيد

توزيع درجات امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024