الخميس 20 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة

تنسيق الثانوي العام
تنسيق الثانوي العام 2025

يبحث مئات الآلاف من الحاصلين على الشهادة الاعدادية وأولياء أمورهم عن تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة منذ اعتماد مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني كافة نتائج طلاب الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات الجمهورية وذلك للتقديم في الصف الأول الثانوي.

تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن تنسيق الثانوي العام 2025 في محافظة القاهرة لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حتى الآن ولكن من المتوقع أن يتم خفض درجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي لهذا العام عن العام الماضي بواقع 5 درجات على الأقل وذلك بسبب انخفاض أعداد الناجحين في الشهادة الاعدادية بالمحافظة في عام 2023/2024.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية نهاية شهر مايو الماضي حيث بلغت نسبة النجاح 2023/2024 نحو 84.7 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 190260 طالب وطالبة حضر منهم نحو 185545 طالب وطالبة ونجح منهم نحو 157336 طالب وطالبة.

txt

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تضع جدولًا زمنيًا لمراجعة جميع المواد؟

txt

تنسيق 2024.. لطلاب الثانوية العامة تعرف على كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

رابط التقديم الصف الأول الثانوي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في الصف الأول الثانوي في كافة أنواع التعليم الثانوي (العام، الفني، سياحة وفنادق،...) سيكون من خلال الموقع الالكتروني الرسمي التابع للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يتم التقديم من خلال البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب حيث يتم تحميل كافة المستندات المطلوبة للتقديم عبر الموقع والتي تتلخص فيما يلي:-

أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة و2 صورة منها.
طلب الالتحاق بالمدرسة.
الدمغات الخاصة بطلب الالتحاق بالمرحلة الثانوية.
صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
البطاقة الصحية للطالب.
شهادة النجاح في الشهادة الاعدادية موضح بها درجات الطالب في كل مادة و2 صورة منها.
6 صور شخصية للطالب حديثه مدون عليها اسم الطالب الرباعي.
حافظة أوراق.

txt

الآن.. تنسيق الثانوية العامة 2024 الإسكندرية

txt

نماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 من موقع وزارة التربية والتعليم

اقرأ المزيد 

توزيع درجات امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024

تنسيق الثانوي العام 2025 تنسيق الثانوي العام الثانوي العام مديرية التربية والتعليم الصف الثالث الاعدادي التقديم الصف الأول الثانوي 2025

مواد متعلقة

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب

الأكثر قراءة

عاجل.. لابيد: إسرائيل لم تعد الحليف الأقرب للولايات المتحدة

إحالة جوميز للانضباط.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ26 بالدورى

الحجاج المصريين.. عدد الوفيات في الحج 2024 وأسباب الوفاة

القبض على عاطل قتل شقيقه خلال مشاجرة فى منشأة القناطر

محافظ قنا: 119 ألف مستفيد فى 110 قرى ضمن مشروع صك الأضحية

عاجل|أزمة الصفقات تشتعل بين كولر ولجنة التخطيط بالأهلى.. و"الخطيب" يتدخل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

خالد حريب

معارك صادق شرشر وقصيدة نثر العامية

محمد العسيري

الوجع المكشوف فى غزل البنات

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت "إسرائيل" عتبة "الغموض النووى"؟ (2)

عبد الرحمن باشا

"الهدهد" ودخول إسرائيل لبنان وموقف مصر

آمال مدللى

لماذا يخضع بايدن أمام إسرائيل؟

ماجد حبته

شهداؤنا فى الحج

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

صور

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

المصريون يحتفلون برابع أيام العيد فى القناطر الخيرية

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

محطة تل أبيب

المزيد

سياسى فلسطينى لـ"الدستور".. حل مجلس الحرب وتشكيل مجلس أمنى مصغر يعكس تخبط نتنياهو

تصعيد وتهديدات متبادلة.. إلى أين يتجه التوتر بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى؟

التعليم الفلسطينية: الحرب الإسرائيلية حرمت 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية