الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع شاب ووالده سقطا فى بيارة صرف صحى أثناء عملهما بالبحيرة

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

شهدت قرية محلة أحمد، التابعة لمركز كوم حمادة فى محافظة البحيرة، اليوم الخميس، حادثًا مأساويا، حيث لقي شاب في العقد الرابع من العمر ووالده مصرعهما في الحال، سقطا في بيارة للصرف الصحي بالقرية، وتم انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد حاتم السمرى، مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بسقوط أحمد جبر العبد، 35 عاما، ووالده إبراهيم جبر العبد، 60 عاما، بإحدى بيارات الصرف الصحي بقرية محلة أحمد التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة أثناء عملهم في تسليك الصرف، وتم نقل الجثمان لمستشفى كوم حمادة بمحافظة البحيرة تحت تصرف النيابة العامة. 

انتقال الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة

وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري بقرية واقد ودمنهور، وتم استخراج الجثامين ونقلهما من خلال سيارات الإسعاف إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم إيداع الجثامين ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة بمركز كوم حمادة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس النيابة التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته. 

مصرع اثنين مصرع اب ونجله كوم حمادة دمنهور النجيلة

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