الخميس 20 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: 30 يونيو كانت الانطلاقة الحقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت ولا تزال واحدة من الأيام الخالدة في تاريخ مصر، فقد غيرت التاريخ وانطلقت بمصر للأمام وأوقفت مد الجماعات الإرهابية.

ولفت محسن، في تصريحات له، إلى أن 30 يونيو كانت ولا تزال ثورة شعبية من الطراز الأول، حيث شارك فيها ما لايقل عن 30 مليون مصري نزلوا الشوارع أنذاك للمنادة بسقوط حكم الاخوان، وعودة مصر لطريقها الحضاري والتنويري، مضيفا: 30 يونيو نقطة مضيئة في تاريخ مصر تعكس وعي الشعب المصري، والتضحية من أجل إنقاذ هذا الوطن من براثن الإرهاب، والاتجاه به نحو النهضة والبناء والتعمير.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حقق، خلال السنوات الماضية، إنجازات لا يمكن حصرها في جميع القطاعات، والقيادة السياسية كانت حريصة على أن تحصل جميع محافظات مصر على نصيبها العادل من التنمية، فثورة 30 يونيو فتحت الطريق أمام ثورة إصلاح وتنمية شاملة في مختلف ربوع البلاد.

وتابع: اليوم وبعد 11 سنة من ثورة 30 يونو لا تزال مصر تجني ثمار التنمية الشاملة ووقفة الجيش المصري العظيم والرئيس السيسي مساندا لطموحات المصريين ورغبتهم في وطن حقيقي يسع الجميع وينبذ الفرقة والطائفية.

واختتم النائب أحمد محسن، أن الدولة المصرية تبنت بعد 30 يونيو إصلاحًا اقتصاديًا يستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، والقضاء على العشوائيات ومبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة والانطلاق بمشاريع قويمة ضخمة في الجمهورية الجديدة.

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